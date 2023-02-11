حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات.. صقيع وثلوج

تشهد حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات، طقسًا باردًا في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، بينما يصبح مائلًا للبرودة طوال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما يكون معتدلًا على محافظات شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، ودافئًا على جنوب الصعيد، ليتحول إلى بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البروة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها حول حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار، أنّه سيتكون الصقيع على المزروعات في عدة مناطق بوسط سيناء، فضلًا عن وجود فرص لتكوين الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّ هناك غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة على محافظات شمال الوجه البحري، وعدة مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظة الإسكندرية، ومنطقة سيدي عبد الرحمن، ومحافظات بورسعيد، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومناطق العلمين، والسلوم، والضبعة.

ومن المتوقع أن يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما أنّها تمتد إلى بعض المناطق بمحافظات جنوب الوجه البحري، مصحوب بسقوط أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم في القاهرة، تشهد فرص سقوط أمطار خلال فترة المساء تكون حدتها خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات

وجاءت حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى: تشهد طقسًا غائم جزئيًا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال المساء قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة، وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات فقط.

جنوب الوجه البحري: يسود طقس غائم جزئيًا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تشهد طقسًا غائم جزئيًا، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة قد تغزر على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11 درجة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح.

السواحل الشمالية الشرقية: يسود طقس غائم جزئيًا، وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد طقسًا مشمسًا، وسط نشاط حركة الرياح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

محافظات شمال الصعيد: يسود طقسًا غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 19 بينما الصغرى 6 درجات.

محافظات جنوب الصعيد: يسود طقسًا مشمسًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11 درجة.