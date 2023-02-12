مدينة مرسى مطروح تعلن «كشوف المعاينة» للمتقدمين لتقنين أوضاع الأراضي

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مركز ومرسى مطروح، اليوم، عن أسماء كشوفات طلبات الشراء للمتقدمين لتقنين أوضاعهم في الأراضي المقام عليها مباني، ولم يتم إجراء معاينات على الطبيعة لهم من خلال إدارة الأملاك بمجلس المدينة، ضمن جهود المدينة في تقيين الأراضي تمهيداً لتمليك المواطنين.

معاينات لتقنين الأراضي في مطروح

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، إدارة الأملاك، بإعداد كشوفات والتنسيق مع المركز الإعلامي لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة توجه المواطنين بالكشوفات إلى إدارة الأملاك لإجراء المعاينات على الطبيعة، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مراجعة ملفات التقنين والتصالح

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، أنه يتم مراجعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح بشكل دوري، والتي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات، أهمها تحديد مواعيد للمعاينات، وتوفير خرائط مساحية، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة مخاطبة المواطنين لاستفياء ملفات طلبات الشراء بإدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح، والعمل على استكمال جميع إجراءات التقنين.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق التي سيتم إجراء المعاينات على الطبيعة بها تقع في نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 والكيلو 5 و7 و8 شرق المدينة ومنطقة الإمام مالك وحي الزيتون والأفراد ووادي الرمل والجراولة وسملا والعجارمة والكورنيش الجديد.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين المعلن عنهم بكشوفات لوحة الإعلانات بالمجلس، سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الأملاك لتسليم الاستيفاءات، تفاديا لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الأوراق.