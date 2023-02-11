5 مشاهد تكشف تفاصيل جريمة قتل الطفل «مصطفى» بالجيزة.. «ضرب كلب بحجر»

لا يتخيل أي إنسان عاقل أن يكون الانتقام من طفل من خلال إلحاق الأذى به، لكن جريمة قتل الطفل «مصطفى» في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، كانت مؤلمة للغاية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن 5 مشاهد مروعة عبرّت عن الانتقام الأعمى من قبل شاب نفذ الجريمة بسبب «كلب».

«الوطن» ترصد مشاهد مقتل الطفل «مصطفى» أمام منزل أسرته، وفق رواية والده أمام النيابة العامة مساء أمس، وهي كالتالي:

المشهد الأول

قبل 12 يومًا تلقى والد الطفل مصطفى اتصالًا من زوجته وقت عمله على مركبة «توك توك» خاص به في مدينة الصف، تخبره بأن جاره ضرب «مصطفى» وأسكب عليه البنزين وأشعل النيران فيه، فأسرع الأب لنجدة نجله ونقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم احتجازه داخل قسم الحروق لتلقي الإسعافات، لكنه مات قبل يومين، بحسب رواية والده.

المشهد الثاني

روى والد الطفل «مصطفى»، أن جريمة جاره بحق «مصطفى» سببها أن نجله كان يلهو أمام المنزل وألقى بحجر على كلب خاص بجاره، فأصيب الكلب بجرح سطحي، وعندها قرر المتهم الانتقام من نجله وخطط للجريمة، وفي اليوم التالي لواقعة ضرب الكلب اعتدى المتهم على الطفل وأشعل النيران في جسده.

المشهد الثالث

حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث في الصف وألقت القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل قتل الطفل، وأقر أنه كان يقصد الانتقام من الطفل لأنه دائم افتعال المشاكل معه ومضايقة الكلب أثناء خروجه يوميًا للعب أمام منزل أسرته، وأنه شكى إلى والده مرات كثيرة لكن لم يرتدع فقرر الانتقام منه بنفسه.

المشهد الرابع

خضع المتهم لجلسة تحقيق جديدة، مساء أمس، أمام النيابة العامة، بعد أن جدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لتنفيذ الجريمة، وأنه خطط لها قبل تنفيذها بـ24 ساعة، وأن الطفل تعرض لحروق بلغت نسبتها 90% تسببت في وفاته.

المشهد الخامس

واستمعت النيابة العامة لرواية 3 من شهود العيان على قتل الطفل «مصطفى» حرقًا من قبل جاره صاحب الكلب، وأنهم خرجوا على صوت صرخات الطفل وقت تعرضه للضرب المبرح من قبل جاره، وفجأة ألقى عليه البنزين وأشعل النيران فيه في مشهد مؤلم.

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة المتوقعة، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض سمير عبد العظيم، لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجل جاره، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».