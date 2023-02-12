«التعليم» توجه بسرعة البدء في توزيع الكتب المدرسية مع أول أيام الدراسة

شهد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، طابور الصباح، وانتظام اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023، بمدرسة الحرية النموذجية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وتابع الجدول المدرسي وخريطة الإشراف.

توزيع الكتب المدرسية مع أول أيام الدراسة

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، خلال جولته بمدرسة الحرية النموذجية، سرعة البدء في توزيع الكتب المدرسية مع أول أيام الدراسة، والالتزام المشدد بالإشراف، خلال اليوم الدراسي، وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي.

وأشار مدير المديرية على تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بييئة جاذبة.

الالتزام بالحضور اليومي

وأشاد موسى بحسن سير العملية التعليمية، كما رحّب بأبنائه الطلبة وحثّهم على الالتزام بالحضور اليومي، وأداء الأنشطة التعليمية والواجبات المدرسية.

ووجّه بتضافر كل الجهود واستمرار التعاون والتنسيق؛ لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدارس وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كل أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول.

تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول

كما وجّه وكيل أول الوزارة بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول، وتأكيد عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام وستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.