خبير اقتصادي: الدولة تسعى حاليا إلى دعم الصناعة بشكل واضح

رحب خبير الاقتصاد بلال شعيب بخطوات الدولة الجادة لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك عددا من المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية أبرزها «مبادرة ابدأ»، والتي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

الصناعة تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المصري

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى حاليا إلى دعم الصناعة بشكل واضح، خصوصا أنها داعم رئيسي للاقتصاد وقاطرة التنمية، مشيرا إلى أن الصناعة تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 11.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بالقطاع الصناعي حوالي 28.2% من حجم القوى العاملة، لها أهمية في دعم الاحتياطي النقدي، حيث تساهم صادرات مصر السلعية بحوالي 43 مليار دولار ومن المستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار وفقا لخطة الدولة 2030.

تقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية

وأكد شعيب أن توطين الصناعة عملية وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يساهم في تقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية، خاصة في ضوء ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع غير البترولية والتي تقترب من 87 مليار دولار.

توطين الصناعة المصرية

وأشار شعيب إلى أن مبادرة «ابدأ» لها عدة أهداف، أبرزها مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية، عبر حل مشاكل المصانع المتعثرة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، وإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة تتخطى الـ 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم المبادرة في توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة الصادرات ووضع شعار صنع في مصر في أغلب المنتجات التى تغزو العالم.