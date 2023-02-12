«الصحفيين» تعلن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات النقابة 2023

أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة 2023، والتي ضمّت 10 أعضاء، وفقا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء المقبل.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

ووفقا لقرار تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023، نص على أن تُشكل لجنة الانتخابات برئاسة النقيب، وعضوية الأعضاء الستة المستمرين في عضوية المجلس، وأعضاء بالجمعية العمومية من المشتغلين والمقيدين بجدول المعاشات من الزملاء، وهم:

1- أمينة شفيق (الأهرام)

2- عبدالله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط).

3- أمينة النقاش (الأهالي).

4- مجدي حلمي (الوفد)

5- عبدالعظيم الباسل (الأهرام).

6- سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط).

7- محمد المنايلي (الجمهورية).

8- ثروت شلبي (الأهالي).

9- سعيد جمال الدين (الأحرار).

10- محمود الشيخ (دار الهلال).

فتح باب الترشح في انتخابات الصحفيين 2023

وفتحت نقابة الصحفيين، باب الترشح لانتخابات النقابة 2023 أمس، على أن يستمر التقديم حتى الأربعاء المقبل، حيث سيتم إعلان القائمة المبدأية للمرشحين قبل تلقي الطعون وإعلان القائمة النهائية.