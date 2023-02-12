عباس: الشعب الفلسطيني بدأ النضال ضد «مؤامرة الاستعمار» قبل احتلال القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ المعركة في القدس لم تبدأ يوم احتلال المدينة المقدسة في 1967، بل بدأت قبل عقود بعد تآمر الدول الاستعمارية وعلى رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، للتخلص من اليهود في أوروبا من جانب، وإقامة ما سمي بـ«وطن قومي» لهم في فلسطين من جانب آخر، مشيرا إلى أنّ هذه الدول لم تكن تهدف مما فعلته إلا لحماية مصالحها في المنطقة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، المقام في الجامعة العربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الشعب الفلسطيني قاوم الاحتلال بكل الوسائل، وتصدى لموجات الهجرة اليهودية التي دفعها الغرب نحو فلسطين، وهو ما بدأ عن طريق المقاومة، والثورات، منذ الأيام الأولى للاحتلات، لوقف تنفيذ وعد بلفور المشؤوم.

وأكد عباس، أنّ فلسطين تثق في أنّ تنظيم مؤتمر لقضية القدس سيكون في مستوى القضية الكبيرة، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها القدس بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لفلسطين منذ 55 عاما، وبفعل مخططات الاحتلال التي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية والفلسطينية والإسلامية والمسيحية.

ولفت الرئيس الفلسطيني، إلى انتفاضة أبريل 1920، وثورة البورك في 1929، والثورة الفلسطينة الكبرى في 1936، ومعها الإضراب العام الكبير الذي استمر 6 أشهر، وغيرها من أمور ضد الاستعمار البريطاني والهجرة اليهودية والاعتداءات اليهودية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وخاصة حائط البراق.