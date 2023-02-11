اتحاد الناشرين العرب يدعوة إلى المشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد تفاصيل الدورة الثالثة عشر من معرض فلسطين الدولي للكتاب المقرر إقامته في الفترة من 7: 17 سبتمبر 2023.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: يعلن اتحاد الناشرين العرب بأنه تم تحديد موعد فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثالثة عشر خلال الفترة الممتدة من 7-17/9/2023م، ويأتي تنظيم هذه الدورة في ظل إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه المشروعة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعقدت وزارة الثقافة الفلسطينية الدورة الماضية من معرض فلسطين الدولي للكتاب في الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر 2022، وكانت هذه الدورة تمثل عودة لمعرض فلسطين للكتاب، بعد 4 سنوات من التوقف، بسبب جائحة كورونا، وحملت الدورة عنوان «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة».

مشاركة 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة من 16 دولة عربية وأجنبية

وشارك في الدورة 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة من 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر وفلسطين والأردن وقطر والمغرب ولبنان والعراق والسعودية وإيطاليا.

في حين شاركت مصر بـ 12 دار نشر في الدورة الماضية من المعرض وهي: «الدار المصرية اللبنانية، دار المشرق العربي، دار صفصافة للنشر والتوزيع، دار أطلس للنشر والتوزيع».

وأعفت وزارة الثقافة الفلسطينية الناشرين من رسوم المشاركة دعما لصناعة النشر.