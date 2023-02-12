جامعة كفر الشيخ تشارك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار بالعاصمة

تُشارك جامعة كفر الشيخ بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غدا الاثنين في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي تُنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويفتتح المعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

المعرض يشمل العديد من الأنشطة

ويتضمن المعرض افتتاح مؤتمر «اليوم القومي للقمح»، والمؤتمر الثاني لجامعة الطفل «علماء المستقبل»، والعديد من الأنشطة التي ستستمر على مدار يومين بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والهند، وروسيا، والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، ورجال الصناعة والاستثمار، وكبار الشخصيات، والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

يضم المعرض أكثر من 11 جناحا متخصصا

وتشارك البرتغال في المعرض هذا العام ضيف شرف، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وسيضم المعرض أكثر من 11 جناحاً متخصصاً وهي بيت الشركات الناشئة، والملكية الفكرية، والتصنيع المحلي، والروبوتات، والطائرات المسيرة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الرقمية والذكية، والطاقة والمياه، والأجهزة الطبية والتعويضية، والابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم، كما يشتمل المعرض على 15 فعالية ما بين مؤتمرات، وورش عمل، وحلقات نقاشية ومنتديات.