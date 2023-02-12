كل ما تريد معرفته عن شروط وآليات التعيين بالوظائف الحكومية

نص قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، والذي حمل رقم 81 لسنة 2016، على الشروط والآليات اللازمة للتعيين بالوظائف الحكومية.

وتسلط «الوطن» في التقرير التالي الضوء على الضوابط والآليات الواجب توافرها عند الالتحاق بالوظائف الحكومية، وفقا لما نص عليه أحكام المادة 14 من قانون الخدمة المدنية المعمول به، وفقا لما نشرته نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية.

شروط الالتحاق بالوظائف الحكومية

وبحسب ما نص عليه القانون، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الحكومية ما يلي:

ـ لابد أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، في ذلك الشأن، من خلال إعلان خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بشغل الوظيفة، والشروط المطلوبةعلى نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ـ ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

ـ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

شروط الترقية في الوظائف الحكومية

ـ بينما نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية في الوظائف؛ حيث أكدت أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

ـ وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ـ ونصت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.