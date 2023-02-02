8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. اعرفها

العمل في وظيفة حكومية له عدد من المميزات المختلفة، لهذا السبب يسعى البعض إلى الالتحاق بوظيفة حكومية، وقد نظم القانون عملية الالتحاق بالوظائف الحكومية، من خلال تحديد عدد من الشروط لابد من توافرها في المتقدم للوظيفة، وتقدم«الوطن» في هذا التقرير، تلك الشروط وتفاصيلها.

شروط التقدم لوظيفة حكومية

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ورد فيها عدد من الشروط التي يعد توافرها في المتقدم للالتحاق بالوظائف حكومية شرط أساسي لقبوله في الوظيفة، موضحا: «8 شروط يجب توفرها للتعيين في الوظائف الحكومية حددتهم المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية».

ومن الشروط التي ورد في المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، هي أن يكون المتقدم للالتحاق بالوظيفة الحكومية مصري الجنسية، أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف الدنية، بالإضافة أن المتقدم للوظيفة لابد أن يكون لديه سيرة حميدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة جناية في جريمة تكون مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

اجتياز الامتحان المخصص للوظيفة

كما لفت إلى أن أحد الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية هي أن يكون المتقدم للالتحاق بوظيفة حكومية يتمتع بلياقة صحية تؤهله للعمل في هذه الوظيفة، وذلك من خلال تقديم شهادة صدرت من المجلس الطبي المختص، وألا يكون قد سبق وتم فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل .

وبعيدا عن الشروط والمواصفات العامة للشخص المؤهل للالتحاق بالوظيفة الحكومية، قال «لبيب»، إن نفس ذات المادة من قانون الخدمة المدنية تطرقت إلى بعض الشروط المتخصصة لطبيعة الوظيفة، وهي تتلخص في الآتي:

- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.