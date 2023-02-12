هزة أرضية جديدة بقوة 3.7 درجة تضرب الحدود السورية التركية

وقعت هزّة أرضية جديدة صباح اليوم على الحدود التركية السورية، بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر لرصد الزلازل، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

كيف بدأ الزلزال ؟

وبدأ الزلزال الإثنين الماضي في سوريا وتركيا بشدة 7.8 ريختر، ما أدى إلى زيادة أعداد الوفيات في البلدين إلى أكثر من 25000 شخص، وسط مطالبات دولية بتقديم مساعدات من خلال التبرع بالأدوات الطبية والغذاء والمعدات لإخراج المصابين من تحت الأنقاض، في ظل بطولات قوات الحماية المدنية في البلدين.

تشريد أكثر من 5 ملايين سوري

وكشفت مؤسسة الأمم المتحدة صباح اليوم، عن أنّ هناك أكثر من 5 ملايين سوري دون مأوى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وسط إعلان عدة دول إرسال مساعدات مالية وأغذية ومواد طبية ومعدات لإخراج المصابين.

طوارئ في تركيا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، حالة الطوارئ في 10 ولايات في بلاده، بعد تدمير البنية التحتية فيها بسبب الزلزال المدمر الذي تشير الولايات المتحدة إلى أنّه الأسوأ منذ قرن كامل.