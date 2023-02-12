مدير الكوارث بالهلال الأحمر: استمرار البحث عن ناجين من زلزال سوريا

قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث الهلال والصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الوضع في المناطق التي شهدت الزلزال صعب للغاية بسبب ظروف الطقس المناخي الحالي من حيث البرودة والأمطار، والوضع الإنساني بسبب آثار الزلزال مباشرة سواء على الخدمات الصحية أو خدمات المياه في هذه المناطق.

عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة

وأضاف «فيصل»، خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة CBC، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للبحث عن ناجين وهناك أمثلة كثيرة اليوم وأمس على هذا الموضوع، والهدف الأساسي حاليا هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية والإغاثية والإيوائية للأشخاص المتضررين.

وأشار إلى أن الزملاء في الهلال الأحمر السوري من خلال 4 آلاف متطوع موجود على الأرض حتى الآن قدموا ما يزيد عن 85 ألف خدمة لـ23 ألف شخص في قطاعات مختلفة منها الصحة والإيواء وتقديم خدمات المياه النظيفة، إضافة لخدمات الدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية التي لها دور مهم في هذه الأوقات.

الوضع معقد للغاية

وأوضح أن الوضع معقد للغاية في المناطق التي شهدت الزلزال خاصة في سوريا، ويوجد نقص في المعدات التخصصية في مجال البحث والإنقاذ، مثل معدات الرفع الثقيلة والمعدات الخاصة المتطورة في البحث عن ناجين، وهذا الموضوع له علاقة بأثر العقوبات الدولية على العمل الإنساني وتوافر هذه المعدات على الأرض لخدمات الدعم الإنساني.