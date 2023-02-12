السيطرة على حريقين في مخبز وشقة غرب الإسكندرية دون إصابات 

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، على حريقين اندلعا غرب الإسكندرية، الأول في مخبز آلي في منطقة الورديان بسبب تسريب غاز طبيعي، والثاني في شقة سكنية بمنطقة بحري بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات.

حريق مخبز بسبب تسريب الغاز

بداية الواقعة الأولى كانت ببلاغ تلقته قوات الحماية المدنية بالإسكندرية يفيد اندلاع حريق في منطقة الورديان بالمتراس، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وإخلاء العقار المجاور لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

حريق شقة سكنية بسبب مدفأة

أما الواقعة الثانية، فشهدت نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة بحرى بالإسكندرية بسبب ماس كهربائي داخل الشقة، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق بعد اخلاء العقار حرصًا على سلامة المواطنين.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة عليه بالكامل، وبالمعاينة تبين أن السبب ماس كهربائي بسبب مدفاة، واندلعت النيران داخل الشقة السكنية دون إصابات.