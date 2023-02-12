تشييع جثمان سيدة لقيت مصرعها في انفجار أسطوانة غاز بقويسنا

شيّع أهالي قرية «ابنهس» بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، جثمان ربة منزل لقيت مصرعها في انفجار أسطوانة غاز بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثة.

ويتلقى الزوج الرعاية الصحية من الأطقم الطبية في مستشفى قويسنا، بعد إصابته بحروق وإصابات متفرقة بالجسم، وفق ما أكده مصدر طبي بالمستشفى.

مستشفى قويسنا المركزي يستقبل جثة ومصاب

واستقبل مستشفى قويسنا المركزي، جثة ربة منزل، وزوجها مصاب، إثر انفجار أسطوانة غاز في منزلهما، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت قوات أمنية من مركز شرطة قويسنا إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في حريق التهم منزلهما إثر انفجار أسطوانة غاز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قويسنا

على صعيد آخر، لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء بمدينة قويسنا، أثناء العمل على إنشاء كافتريا، حيث سقط على الأرض جثة هامدة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وصرحت جهات التحقيق بدفنه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.