إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص بتسمم في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وتبين تناولهم وجبة طعام فاسدة، وبعد إجراء الغسيل المعوي خرج المصابون من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية لسؤالهم عن أسباب التسمم.

إصابة أسرة بتسمم نتيجة وجبة طعام فاسدة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بإصابة 4 أشخاص بتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شابين في حادث ببركة السبع

وفي سياق مختلف، أصيب شابان في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز بركة السبع، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات سحجات وكدمات، وخرج المصابان بعد الاطمئنان على حالتهما الصحية من قبل الأطقم الطبية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.