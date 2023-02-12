تفاصيل 4 هزات أرضية بالمغرب وجورجيا.. تراوحت بين 3 و4 درجات

شهدت المملكة المغربية وجورجيا، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 هزات أرضية بواقع اثنين في كل دولة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وصباح اليوم الأحد، سجلت السلطات في المملكة المغربية، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقايس ريختر، في إقليم الحسيمة شمال البلاد.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن الهزة الأرضية، وقعت بـ«جماعة النكور» التابعة لإقليم الحسيمة، مشيرا إلى وقوعها عند الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي «08:59:31 بتوقيت القاهرة».

الهزة الأرضية الأولى وقعت على عمق 18 كيلومترات

وأضاف «الوطني للجيوفيزياء»، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 18 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، أعلن «المعهد الوطني للجيوفيزياء» المغربي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، بإقليم الحسيمة الواقع شمال المملكة.

وأشار «الوطني للجيوفيزياء»، إلى أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة التاسعة و36 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي «10:36:47 بتوقيت القاهرة»، مضيفا في بيان أن مركز الهزة وقع في «جماعة إمرابطن».

وأوضح «المعهد المغربي»، أن الهزة الأرضية، وقعت على عمق 27 كيلومترا.

وفي جورجيا، الدولة الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، زلزالين اثنين بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن ووقع أضرار أو إصابات بشرية، وفقا لمات ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل، إن الهزة الأولى، التي بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، وقعت في الساعة 12:07 بتوقيت تبليسي «10:07 بتوقيت القاهرة»، مضيفا أن بؤرة الزلزال كانت قرية جومي بالقرب من مدينة أوزورجتي.

الهزة الثانية وقعت على بعد 5 كيلومترات من «باخمارو الجبلي»

وفي الساعة 12:21 ظهرا بتوقيت جورجيا«10:21 صباحا بتوقيت القاهرة»، وقعت الهزة الأرضية الثانية، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد 5 كيلومترات من منتجع قرية باخمارو الجبلي.