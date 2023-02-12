زلزال في وسط تركيا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا، حسب ما أعلن «مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي»، الذي أكد أنّ مركزها على عمق 4 كيلو مترات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مركزه مدينة «قهرمان مرعش»، الواقعة في وقت سابق من اليوم، وفقا لما أعلنته إدارة الطوارئ والكوارث التركية، المعروفة باسم «أفاد».

وصول وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا

من جانبه، وصل وزير الخارجية اليوناني دندياس، إلى تركيا لزيارة منطقة الزلزال المدمر. ولقاء نظيره مولود جاويش أوغلو.

وفي وقت سابق، حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، من أنّ حصيلة الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين الماضي ستتضاعف، مضيفا في فيديو عبر «تويتر»، أنّ الأشخاص المكلفون بعمليات البحث، سيخلون المكان قريبا للوكالات الإنسانية.

وأشارت تقارير أممية ومنظمة «الصحة العالمية»، إلى أنّ الزلزال المدمر، أسفر عن مصرع أكثر من 28 ألف شخص، وتضرر نحو 26 مليونا.

وفي وقت سابق، دخل وفد أرمينيا، مع 5 شاحنات من المساعدات، «100 طن من الطعام والأدوية ومياه الشرب» إلى تركيا عبر بوابة «أليكان» الحدودية شرق تركيا التي فتحتها السلطات في «أنقرة» لأول مرة منذ 30 عاما، وتوجه وفد «يريفان»، إلى «مقاطعة أديامان» الجنوبية الشرقية.

«مينسك» ترسل 25 طنا من المساعدات لسوريا

وفي وقت سابق، أرسلت السلطات في العالصمة البيلاروسية «مينسك»، 25 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال سوريا.