ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ30 ألف شخص

أعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، منذ قليل، ارتفاع جديد لعدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا؛ إذ وصل إلى نحو 30 ألف شخص، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ

وأضاف مركز إدارة الكوارث، أنه يجري اتخاذ كل التدابير لمواجهة احتمالات انتشار أوبئة في المناطق المنكوبة، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات انتشار الأوبئة، وأشار المركز إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ولن نفقد الأمل حتى آخر لحظة.

هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

وذكر المركز، منذ قليل، أن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة مركزها مدينة دفنه في ولاية هاتاي، وأضاف أن أكثر من 70 هزة أرضية ضربت تركيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.