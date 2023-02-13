كيت هدسون تكشف: كنت مرشحة لـ «Moulin Rouge» قبل نيكول كيدمان

كشفت النجمة الأمريكية كيت هدسون، أنها كانت المرشحة الأولى لتجسيد شخصية «ساتين» في بطولة فيلم «Moulin Rouge» للمخرج باز لورمان، قبل أن يذهب الدور بعد ذلك للنجمة الأسترالية نيكول كيدمان، وذلك خلال ظهورها في «بودكاست» بعنوان «The World's First Podcast» تقديم إيرين وسارة فوستر.

وقالت كيت هدسون خلال الحديث عن الأدوار البارزة التي فاتتها في حياتها المهنية، «أنا بالفعل أردت هذا الدور، الذي كان مكتوب لفتاة في الـ 19 من عمرها وأجريت تجربة أداء للدور وكانت صعبة للغاية، ولكن نيكول كيدمان التي كانت صديقة المخرج باز لورمان صممت على تقديم الدور»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأضافت: «بعد اختيارها للدور شعرت بالصدمة بالطبع، ولكن تفهمت الأمر تمامًا بعد ذلك فهي نيكول كيدمان».

تفاصيل فيلم «Moulin Rouge»

فيلم «Moulin Rouge» من بطولة نيكول كيدمان وإيوان ماكجريجور، تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 2001، وتم ترشيحه بعد ذلك لـ 8 جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والسبعين، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ «كيدمان»، وفاز بجائزتي أفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم أزياء.