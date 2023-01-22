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المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أحدث إصداراته بعنوان «الوعي وقضايا الشباب»

كتب:

إلهام زيدان
11:23 ص | الأحد 22 يناير 2023
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب بعنوان «الوعي وقضايا الشباب والوعي الاجتماعي وفروعه»، للمؤلف نبيل محمد الفحل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية. 

الكتاب يهدف لإلقاء الضوء على جوانب الوعي

وقال المجلس في بيان صحفي: «هذا الكتاب يدق أبواب هذا العصر المملوء بالدسائس والمؤامرات من حولنا، وسط تزييف الحقائق وبالتالي تزييف الوعي، فما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن يتسلح شبابنا بالوعي السليم البعيد عن التزييف والتشويه، حتى يستطيع أن يقف سدًّا منيعًا ومحافظًا على منجزات بلاده، والتي أنفقت عليها الكثير من مدخراتها، الأمر الذي أطاح بعقول الكارهين لهذا الوطن».

الوعي ركيزة تقدم أي مجتمع

وتابع: «يُعد الوعي ركيزة من ركائز تقدم أي مجتمع وتطوره، بل وله دوره الكبير والرئيسي في استقرار المجتمع والنهوض به لهذا كان هذا الكتاب محاولة متواضعة لإلقاء بعض الأضواء الكاشفة لجوانب الوعي حتى نتبصر من ناحية، وحتى نستمر بكل قوة في البناء والتعمير في مصر العظيمة».

وحرص الكاتب في هذا الكتاب أن يجمع الآراء والأفكار المختلفة التي يرى أصحابها أنها تعبر عن جهد قاموا به، ويقصد بذلك الباحثين والباحثات حول قضايا الوعي وقضايا الشباب.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.