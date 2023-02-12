«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى توظيف للشباب بمشاركة عدة شركات

نظم حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ملتقى التوظيف ربع السنوي، مساء أمس، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، بحضور نحو 20 شركة ومؤسسة ومصانع ومحلات ومطاعم كبرى في مجالات متعددة.

ملتقى توظيف للشباب

جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وحضور الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين شمال القاهرة.

كما أشرفت لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، ولجنة تنظيم تضم مساعدو رئيس اللجنة اللواء إحسان عبد القدوس والدكتور إبرام روبرت، ومباشرة جرجس وليم مسؤول قطاع الجيزة والفيوم باللجنة وأعضاء اللجنة ومسؤولي القطاعات على أعمال الملتقى.

وأعربت الشركات المشاركة في الملتقى، عن امتنانها الكامل لجهود حزب المصريين الأحرار ولجنة خدمة المواطنين، لما يقدمونه للشباب وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع والصالح العام بدون مقابل أو شروط سوى توفير وظائف وأعمال للأجيال الواعدة للحد من البطالة وزيادة الإنتاجية العامة.

التقدم للوظائف مجاني

كما أشاد الشباب الحضور بأفكار الحزب خارج الصندوق والعمل على مساعدة الشباب بصورة حقيقة، والتنسيق مع العديد من الشركات والتقدم للوظائف مجاني تماما ولما وجوده من تنظيم جيدا وأسلوب راقي واقبال الكثيرين لطلب العضويات للحزب بعد لقاءات مع قيادات الحزب للاطلاع على أفكاره ومبادئه وأهدافه العامة.

فيما، أعربت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، عن سعادتها بالنجاح الخاص بملتقى التوظيف من قلب المصريين الأحرار الحزب الذي يقدم فرص للشباب في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة لدعم الجميع بهدف اجتياز الازمة بسلام، ولعل التواجد الكثير من الشركات والوافدين للتقدم إلى الوظائف خير دليل على النجاح، قائلة: «نحن حزب يعمل من أجل استدامة وطن ويهدف ترسخ فكرة ان عملك هو الأساس ودعمك لوطنك امرا لامحالة، ونحن كحزب دورنا سند الجميع بقدر ما أوتينا من قوة».

بدوره قال وحيد وجيه، إن اللجنة تقدم خدمات كثيرة من ضمنها ملتقى التوظيف كل ثلاثة شهور والذى يستغرق وقت طويل في الإعداد والترتيب والتجهيز ليكون خروجه بأفضل نتيجة والوصول بتوظيف عدد من الشباب وكافة المؤهلات وحتى غير الحاصلين على مؤهل يحرص الحزب على توفير وظائف لهم بالتعاون مع الشركات؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يزداد نشاط وفاعلية مرة تلو الأخرى جميعها ناجحة بفضل الجهود المبذولة.