توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي انطلق أمس السبت 11 فبراير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني كالتالي:-

- الوحدة الثالثة الطاقة والوقود: المفهوم الأول الأجهزة والطاقة الأنشطة من 1:5 والأنشطة من 6:12 والمفهوم الثاني عن الوقود الأنشطة من 1:8 والأنشطة من 9: 6 المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة الأنشطة من 7: نهاية الوحدة.

- الوحدة الرابعة أسطح متحركة: المفهوم الأول تفتت الصخور وتحركها الأنشطة من 1:9 والأنشطة من 10:6، والمفهوم الثاني تغير مظاهر السطح الأنشطة من 1:8 والأنشطة من 9: نهاية الوحدة.

انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023، وفق الإجراءات الاحترازية وبرامج توعوية بالإذاعة المدرسية بمخاطر الزلازل والألعاب الإلكتروني.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن وكيل الوزارة تابع منذ صباح اليوم مع مديري عموم الإدارات التعليمية طابور الصباح وسير العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.