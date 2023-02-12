توزيع الكتب دون دفع المصروفات.. خطة «التعليم» خلال الفصل الدراسي الثاني

قال الصحفي محمود عبدالرحمن، المتخصص في ملف التعليم، إن الدولة اتخذت قرارات هامة للغاية في ملف التعليم، أهمها: حق الطلاب في الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول بالمدارس، والاطلاع على ورقة إجاباته للتأكد من صحة نتائجه، إلى جانب عدم ربط ظهور النتيجة بدفع المصاريف الدراسية، وبالتالي فإن جميع الطلاب لديهم الحق والحرية في معرفة نتائجهم من دون أي مشكلات.

توزيع الكتب بدون دفع المصروفات

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيتم توزيع الكتب على جميع الطلاب بالمدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الثاني، ولا يشترط دفع الطالب للقسط الأول أو القسط الثاني أو المصاريف، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية خاصة بضبط المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية الخاصة في هذا الفصل الدراسي، وفي نفس الوقت لا تخل بمخرجات التعلم الخاصة بمنظومة التعليم الحديثة التي تتبناها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

سنوات التعليم مرتبة ومرتبطة ببعضها

وأشار إلى أنه تم تغيير اسم «مجموعات التقوية» إلى «مجموعات الدعم»، إذ أنه هناك فرقًا في عملها وإدارتها، موضحا أن منظومة التعليم في السنوات الماضية حديثة تعتمد على الحوار والنقاش ومخرجات تعلم مختلفة بعيدًا عن الحفظ والتلقين، موضحًا أن كل سنوات التعليم مرتبة ومرتبطة ببعضها، كما أنها تكمل بعضها البعض طوال فترة تعليم الطالب وحتى تخرجه من المرحلة الثانوية، وبالتالي فلا يوجد أزمة من وضع أسئلة ثانوية عامة من منهج الصف الثالث الإعدادي.

ولفت الصحفي، إلى أن اسم «مجموعات الدعم» جاء بهدف دعم الطالب في النقاش والحوار خلال منظومة التعليم الجديدة، موضحًا أن هنا تغيير بعض الملامح في مجمعات الدعم عن نظيرتها التقوية في السنوات السابقة، وأبرزها: اختيار الطالب للمعلم الذي يريده ولا يشترط أن يكون هذا المعلم في نفس مدرسة الطالب، وتقلي الطلاب هذه المجموعات في قاعات خاصة مجهزة ومزودة بالشاشات الذكية الـ3 أو 4 مدارس.

وأضاف، أنه يمكن للطالب الحصول على حصة مدرسية أخرى بجانب الحصة المدرسية التي حصل عليها أثناء اليوم الدراسي، لافتًا إلى أن مديري المدراس والمديريات مكلفين بسرعة إعداد مجموعات الدعم من أجل البدء فيها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.