شيرين رضا عن مسلسل «وبينا ميعاد»: سعيدة بردود الفعل وهتوحشنا

حققت الفنانة شيرين رضا، نجاحاً كبيراً من خلال دورها في مسلسل «وبينا ميعاد»، حيث تم عرض الحلقة الـ 30 الأخيرة أمس على شاشة dmc.

ونشرت شيرين رضا صوراً من كواليس تصوير مسلسل «وبينا ميعاد» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

شيرين رضا تتحدث عن مسلسل «وبينا ميعاد»

وعلقت شيرين رضا على الصور قائلة: «سعيدة بردود الفعل وأن المسلسل عجبكم شكراً لكل اللي شاركوا فيه من ممثلين كبار وشباب وشكراً للمخرج الجميل هاني كمال هتوحشونا».

تعليقات الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد»

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور على منشورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتبت الفنانة الشابة داليا شوقي، «بموت فيكي ياأجمل شيكا»، وكتبت لها الإعلامية بوسي، «بجد روعة نضج ومتعة وأداء رائع مبروك»، وقالت آية سليم، «بحبك ياشيكا»، وقالت الفنانة هاجر الشرنوبي، «شيكا» مصحوبة بقلوب كثيرة .

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل «وبينا ميعاد»، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له 4 شباب، وعائلة نادية التي توفي زوجها وترك لها 4 بنات، وبدأت الأحداث تتواب بعد ذلك.