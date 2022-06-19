طاقم المحكمة الدستورية العليا في سوريا يؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد

أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا بيانا، قبل قليل، على صفحتها الشخصية عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، يوضح قيام طاقم المحكمة الدستورية العليا بأداء اليمين، لمباشرة مهامهم بحضور الرئيس بشار الأسد.

أداء المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الرئيس السورى بشار الأسد

وجاء في البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية، «أمام الرئيس الأسد وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب أدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم اليمين الدستورية».

أمام الرئيس الأسد وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب أدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم اليمين الدستورية. pic.twitter.com/e8xXvNbW8X — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 19, 2022

وأضاف البيان: «وخلال اجتماع الرئيس الأسد مع رئيس وأعضاء المحكمة جرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا والذي يتكامل مع عمل بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء».

وختم البيان: «كما تم الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وخاصة في ظل العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة».

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 15 مايو الماضى، مرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.