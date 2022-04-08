محاصرة المحكمة الدستورية العليا.. تفاصيل الحلقة الـ6 في الاختيار 3

يتمتع مسلسل الاختيار 3 والذي يعرض على شاشة قناة ON، بشعبية واسعة لدى المصريين لما يكشفه من حقائق ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ولعل أبرز ما تناولته الحلقة السادسة حصار المحكمة الدستورية العليا في 2012.

حوار الشاطر وعزت

وجاء في الحلقة السادسة حوار بين خيرت الشاطر ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي ومحمود عزت نائب المرشد ومسؤول الملف الأمني بالجماعة، ويجسد دوره الفنان مجدي سعيد، حيث خططوا لحصار المحكمة الدستورية.

محاصرة المحكمة الدستورية

وبالفعل تم محاصرة المحكمة الدستورية يوم 2 ديسمبر 2012 وتجمع آلاف المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ويجسد دوره الفنان صبري فواز ولم يتمكن القضاة من الدخول إلى المحكمة الدستورية، مما أغضب الكثيرين فهي رمز الحق والعدل، وفكرة أنها تحاصر ويتم تعطيل العمل بها كان أمرا في غاية الخطورة.

السيسي يتابع الأزمة

من جانبه كان الفريق عبدالفتاح السيسي آنذاك، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال متابعا للأحداث لحظة بلحظة، خاصة بعد رد فعل الشعب على قرار الجماعة ورفضه لعزل النائب العام، وكل تصرفات الإخوان تؤكد على إصرارهم على وضع الدستور بأي طريقة حتى لو اضطروا لمحاصرة كل الهيئات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية، وقد علق السيسي على المشهد قائلا: «اللي بيحصل ده خطير جدا».

السيسي يطمئن القضاء

وأصدر السيسي تعليماته بإبلاغ أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأن القوات المسلحة لن تترك القضاء المصري، وهذا واجبنا نحن ووزارة الداخلية وإبلاغ رئيس هيئة العمليات القضائية، أن ما يحدث لابد وأن يتوقف، وفض حصار المحكمة الدستورية في أسرع وقت.