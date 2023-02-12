تراجع طفيف في أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات.. تبدأ من 18 جنيها

تواصل أسعار الأسماك اليوم، تسجيل تراجعا طفيفا على مستوى المحافظات، ويهتم للمواطنين بمعرفة سعر السمك في الأسواق، نظرا لكونه وجبة مفضلة للآلاف من المواطنين، وسجل سعر كيلو سمك القراميط أقل الأسعار بالأسواق اليوم، حيث سجل من 18 إلى 20 جنيها للكيلو في عدد من المحافظات.

تراجع أسعار الأسماك اليوم في المحافظات

وأكد أحمد شوقي مدير شادر السمك في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك اليوم سجلت تراجعا طفيفا، حيث سجل سعر كيلو سمك كيلو سمك اللوت 115 جنيها، وسعر كيلو سمك البلطي 31 جنيها، وسعر كيلو سمك المرجان 60 جنيها، وسعر سمك التونة يبدأ من 63 جنيها، وكيلو سمك القراميط 18 جنيها، وسعر كيلو الجمبري يبدأ من 100 جنيه، ويصل إلى 360 جنيها وفق كل نوع.

أسعار السمك اليوم

وسجلت أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، استقرارا، حيث سجل كيلو سمك المكرونة 75 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا 35 جنيها، وسعر كيلو القراميط يبدأ من 20 جنيها، وسعر سمك الفيليه البلطي 80 جنيها، وسعر كيلو البوري 73 جنيها، وسعر كيلو الجمبري يصل إلى 160 جنيها.

أسعار السمك اليوم بالوجه القبلي

وفي الصعيد، شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا، حيث سجل سعر سمك البلطي النيلي يبدأ 26 جنيها، وسعر سمك قشر البياض 45 جنيها، وسجل سمك الزمار 40 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو القراميط 30 جنيها للكيلو، وفق أسعار حلقة السمك المعتمدة من وزارة الزراعة في محافظة قنا.