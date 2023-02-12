6 عروض للفيلم اليمني المرهقون في مهرجان برلين السينمائي الدولي

يحصل الفيلم اليمني المرهقون للمخرج عمرو جمال، على 6 عروض أثناء مشاركته في النسخة 28 من مهرجان برلين السينمائي الدولي «16- 26 فبراير»، حيث يشهد عرضه العالمي الأول في قسم البانوراما، وهو أول فيلم يمني ينطلق في مهرجان برلين منذ تدشينه، والفيلم العربي الروائي الوحيد في قسم بانوراما هذا العام، ويقام العرض الأول الاثنين 20 فبراير الساعة 4 مساءً، في قاعة كينو انترناشونال.

ومن المقرر أن يحضر مخرج الفيلم والمنتج، مع عدد من طاقم التمثيل عروض الفيلم في المهرجان التي ستقام في المواعيد والأماكن التالية: الاثنين 20 فبراير، 4 مساءً في قاعة كينو إنترناشونال الثلاثاء 21 فبراير، 10 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 7 الأربعاء 22 فبراير، 4 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 5 الخميس 23 فبراير، 6:30 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 9 الأحد 26 فبراير، 4 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 5 كما يقام عرض مخصص للصحفيين وحاملي بطاقات الاعتماد يوم السبت 18 فبراير الساعة 6:30 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 2.

أحداث فيلم المرهقون

ويستند الفيلم المشارك في مهرجان برلين، على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما، جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة.

وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض، رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، ما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

المرهقون من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة، بالإضافة لأمجد أبو العلاء.

وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

الفيلم إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية، وأثار الانتباه عالميا لأول مرة في الدورة السابقة من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مؤخرًا حصلت MAD Solutions على حقوق توزيع المرهقون في العالم العربي، فيما تتولى شركة Films Boutique المبيعات الدولية، كما كان أحد المشاريع الواعدة المشاركة في برنامج عروض قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث تلقى منحة بقيمة 12 ألف دولار بعد عرض أجزاء من الفيلم.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل لمخرجه بعد عشرة أيام قبل الزفة (2018) وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيريًا في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأميركا وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.