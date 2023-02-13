ميمي جمال: عيد ميلادي الحقيقي يوم 21 يونيو وليس 13 فبراير

انتشرت عدة أخبار بشأن احتفال الفنانة ميمي جمال بعيد ميلادها اليوم الموافق 13 فبراير، وفقاً لظهوره على موقع «ويكبيديا».

ميمي جمال توضح تاريخ عيد ميلادها الصحيح

ومن جانبه أوضحت الفنانة ميمي جمال في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن هذا التاريخ غير صحيح، دائماً جمهورها يحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام الواحد، ولكن تاريخ عيد ميلادها الصحيح يوم 21 يونيو، موجهة الشكر لكل من يتذكرها في يوم ميلادها بكلمة طيبة .

نشاط فني لـ ميمي جمال في 2023

تعيش الفنانة ميمي جمال حالة من النشاط الفني خلال عام 2023، حيث أنها تشارك في فيلم «5 محي الدين أبو العز»، بالاضافة إلى مشاركتها في مسلسل «توحة»، ومسلسل «كشف مستعجل».

نشاط فني لـ ميمي جمال في عام 2022

وقد حققت نجاحاً خلال عام 2022 من خلال ظهورها بمسلسل «آخر دور» مع دينا الشربيني، ومسلسل «إيجار قديم» مع شريف منير، مسلسل «توبة» من بطولة عمرو سعد، ودور والدة محمد رجب في مسلسل «مشوار الونش»، بالاضافة إلى دور «نعمات» في مسلسل «وش وضهر».