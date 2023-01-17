ميمي جمال لـ إيمان الحصري: علاقتي مع حسن مصطفى استمرت حتى آخر لحظة من عمره

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، قائلة إن علاقتهما استمرت حتى آخر لحظة من عمره، متابعة: «كنت قاعدة جنبه لحد آخر لحظة».

وأضافت ميمي جمال خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن برنامج «بدون كلام» الذي كان يقدمه الفنان حسن مصطفى حاز على شهرة كبيرة، وعندما كان يطلب منتج البرنامج محمد عمارة من الفنانين بالمشاركة بالبرنامج كانوا يوافقون، متابعة: «البرنامج كان متشاف ودمه خفيف وجايين نهزر واستمر البرنامج 3 سنين».

وعن نشاطها الفني حاليا، قالت الفنانة ميمي جمال إنها تشارك في مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة الفنان ياسر جلال وإخراج خالد مرعي، وسيتعرض في موسم رمضان 2023، ويتكون من 15 حلقة، كما أنها تشترك في مسلسل «توحة» مع الفنانة علا غانم وإخراج محمد النقلي.