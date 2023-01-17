رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ميمي جمال لـ إيمان الحصري: علاقتي مع حسن مصطفى استمرت حتى آخر لحظة من عمره

كتب:

محمد عزالدين
03:54 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
ميمي جمال

ميمي جمال

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، قائلة إن علاقتهما استمرت حتى آخر لحظة من عمره، متابعة: «كنت قاعدة جنبه لحد آخر لحظة».

وأضافت ميمي جمال خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن برنامج «بدون كلام» الذي كان يقدمه الفنان حسن مصطفى حاز على شهرة كبيرة، وعندما كان يطلب منتج البرنامج محمد عمارة من الفنانين بالمشاركة بالبرنامج كانوا يوافقون، متابعة: «البرنامج كان متشاف ودمه خفيف وجايين نهزر واستمر البرنامج 3 سنين».

وعن نشاطها الفني حاليا، قالت الفنانة ميمي جمال إنها تشارك في مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة الفنان ياسر جلال وإخراج خالد مرعي، وسيتعرض في موسم رمضان 2023، ويتكون من 15 حلقة، كما أنها تشترك في مسلسل «توحة» مع الفنانة علا غانم وإخراج محمد النقلي.    

 

اقرأ المزيد:

ميمي جمال تستعيد ذكرياتها مع «سوسو طرب» في «أهلا بالسكان» بعد 38 عاما

ميمي جمال: ثريا وجدي بـ«إيجار قديم» لا تشبهني.. أنا قعدت في البيت بمزاجي

ميمي جمال عن «إيجار قديم»: انتظروا مفاجآت في شخصية ثريا وجدي

ميمي جمال عن نجاح مسلسل «إيجار قديم»: بفرح لما الناس تقولي مبروك

ميمي جمال: سعيدة بمشاركة كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين

ميمي جمال تواصل تصوير مسلسلي «الونش» و«إيجار قديم»

ميمي جمال: ماري منيب أول ما شافتني قالت البنت دي مش عاجباني لازم تمشي
بقلم محمد عزالدين