ميمي جمال تستعيد ذكرياتها مع «سوسو طرب» في «أهلا بالسكان» بعد 38 عاما

استعادت الفنانة القديرة ميمي جمال، ذكرياتها مع شخصية «سوسو طرب» إحدى أشهر الشخصيات التي قدمتها على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل «أهلًا بالسكان»، والتي كانت تجسد من خلاله دور مطربة غير مشهورة تغني في الأفراح والمناسبات، وتأكيدها أنها تختلف تمامًا عن شخصية الفنانة «ثريا وجدي» التي تجسدها في مسلسل «إيجار قديم».

مسلسل أهلًا بالسكان، عرض عام 1984، وكانت سوسو طرب هي إحدى سكان العمارة التي تجمع حسن عابدين، نبيلة السيد، محمد فريد، نعيمة الصغير، إبراهيم يسري، سحر رامي، أشرف سيف، عفاف رشاد، شعبان حسين، تأليف فيصل ندا، إخراج عبدالله الشيخ.

«أهلا بالسكان» عرض عام 1984

وقالت ميمي جمال، في تصريحات لـ«الوطن» إن شخصية سوسو طرب، مّر عليها نحو 38 عامًا، وتضيف ضاحكة: من الشخصيات الجميلة، دي كانت مطربة ترسو بتغني في الأفراح المضروبة، تقولك أنا مطربة المليون شريط وهى معندهاش شرايط خالص ودمها خفيف وبتتطلب على طول في المناسبات.

وأشارت إلى عدم وجود تشابه بين «سوسو طرب» في مسلسل أهلًا بالسكان و«ثريا وجدي» في مسلسل إيجار قديم «مفيش أي حاجة تجمعهما، كلاهما مختلفين في الفكرة والأداء، سوسو كانت صغيرة في السن ومطلوبة في الشغل، ثريا تقدم بها العمر ولم تعد تقدم أي أعمال وغير مطلوبة للعمل».

التلون في الأداء

وأكدت ميمي جمال، على ضرورة تقديم أدور مختلفة ومتنوعة حتى لو كان نفس المجال «كل ما يكون هناك تلون في تجسيد الشخصيات على الشاشة، ورسم إضافات وتفاصيل مختلفة، نضمن عدم وجود أي تكرار أو تشابه».

مسلسل إيجار قديم، يعرض حاليًا على قناة ON TV، وثريا وجدي هى إحدى سكان العمارة التي تجمع صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، شريف منير، إلهام وجدي، حنان سليمان، حازم سمير، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.