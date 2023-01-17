ميمي جمال: حسن مصطفى عشرة عمري.. واتفقنا على إنجاح زواجنا رغم أي ظروف

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، قائلة إنها عاشت مع «حسن» أياما حلوة وأياما أخرى غير حلوة، متابعة: «حسن عشرة عمري، وكان راجل طيب وحنين، واتفقنا على أن هذه الجوازة تكون ناجحة بكل مشاكلها وكل حواراتها، وبالفعل استمرت».

نصائح ميمي جمال لكل زوجين

وأضافت ميمي جمال خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الفنان حسن مصطفى كان يغير عليها للغاية، ولكن لا يفصح عن ذلك بشكل مباشر، متابعة: «الحب عنده أفعال مش كلام».

وقدمت ميمي جمال نصائح لأي زوجين لإسعاد حياتهما الزوجية وبناء علاقة قوية بينهما، قائلة إنه لا أحد يجبر الفتاة على اختيار شريك عمرها من البداية، فمن الممكن أن يؤدي الحب الكبير غير المحسوب لسقوط الفتاة، مردفة: «فارق السن بيني وبين حسن مصطفى كان 14 سنة، فكان بالنسبة لي أب وأخ وصديق وزوج».

وأوضحت أنها قررت عدم إنجاب أطفال في بداية زواجها لمعرفة مدى استقرار علاقتها من زوجها، لأنها رفضت في أن يتحمل الأولاد غلطة قد ترتكبها، وهذا ما يجب أن يفعله الأزواج لاستقرار حياتهم الزوجية، متابعة: «دايما بقول الراجل لما تشوفيه بالبدلة غير لما بتشوفيه بالبيجاما».

عادل إمام بيعمل الواجب وزيادة

ولفتت إلى أن الفنان الكبير عادل إمام حرص على حضور حفل زفاف ابنتيها، متابعة: «قالي أنا جي بس أتصور وأنا داخل وأسلم عليهم وأقعد على ترابيزتي، مش عاوز الكاميرات اللي رايحة جاية علينا، قولتله أوعدك بكدة، وبالفعل جه فرح بناتي الاتنين، صراحة بيعمل الواجب وزيادة».

وأشارت إلى أن الفنانة شيريهان حرصت هي الأخرى على حضور حفل زفاف ابنتها رغم أنها كانت مريضة في ذلك الوقت.