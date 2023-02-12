طرح طن أرز معبأ بسعر 13.5 جنيه للكيلو بمعرض «أهلا رمضان» في كفر الشيخ

شهد معرض «أهلاً رمضان»، بحديقة العائلات بفوه، بمحافظة كفر الشيخ، طرح طن أرز، لبيعه للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

طرح طن من الأرز المعبأ بسعر 13.5 للكيلو

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، طرح طن من الأرز معبأة بسعر 13.5 للكيلو بمعرض «أهلاً رمضان» بحديقة العائلات بفوه، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالي مركز ومدينة فوه تحت شعار «معاً لمحاربة الغلاء».

وضع لافتات الأسعار لكل سلعة

وأفاد «الديب»، بأن المعرض متاح للجميع ليجد المواطن السعر المميز، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع المقارنة بين الأسعار بالمعرض والأسعار بالأسواق خاصةً أن ما يُميز المعرض وضع لافتات الأسعار لكل سلعة، وتتميز بأنها أسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، وجشع التجار.

الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحُسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 9 معارض «أهلا رمضان» بمراكز «كفر الشيخ، وفوه والحامول، وبلطيم» و2 بـ«سيدي غازي، وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.