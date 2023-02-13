حبس المتهم بخطف حقائب السيدات في الوايلي.. قانوني يوضح العقوبة المنتظرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بخطف حقائب السيدات في الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من ربة منزل، بأنها فوجئت بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وخطف منها حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهم

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض أن المتهمك ينتظر عقوبة السرقة اللتي نصت عليه المادة 318، كالتالي «السجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

عقوبة السرقة

وأوضح أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال "عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف".