مقتل لصين أثناء سرقة كابلات كهربائية في قرية بقنا

لقي لصان مصرعهما بطلقات نارية في نجع عبدالقادر، التابع لقرية أبومناع، شرق مركز دشنا بمحافظة قنا، أثناء سرقتها كابلات كهرباء.

سرقة كابلات كهربائية في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من النجدة بمقتل شخصين مجهولين الهوية، أحدهما يبلغ من العمر 43 عاما، ومجهول آخر، 35 عامان بطلقات نارية في نجع عبدالقادر في دشنا.

مقتل اللصين أثناء سرقة كابلات كهربائية

وتبين بحسب تحريات المباحث، بعد الفحص من قوات الأمن أن الشخصين حاولا سرقة كابلات كهربائية من المحولات الرئيسة للقرية، وأطلق عليهما الغفراء طلقات نارية، فلقيا مصرعهما داخل نجع عبد القادر بقرية أبومناع غرب في دشنا، شمال محافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية، ومعها سيارتي إسعاف، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وتكثف مباحث مركز دشنا، لمعرفة هوية الجثث، حتى يتم تسليمها لذويهما بعد قرار النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.