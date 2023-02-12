تفاصيل سرقة مسن لسائق تاكسي في الخليفة.. استغل ملامحه ولاذ بالفرار

استغل ملامح العجز وكبر السن ذاهباً بخطوات بطيئة ليقنع من حوله حتى لا يشك به أحد كان ذلك ما يحدث قبل قيام المسن بإيقاف سيارة أجرة لتوصيله حيث يظهر ذلك كمشهد طبيعي بشوارع الخليفة ولكنه المعني الحقيقي للهدوء الذي يسبق العاصفة حيث ثوان عديدة وقام المسن بسرقة سائق «تاكسي» بتهديده بالسلاح والاستيلاء علي مبلغ مالي.

بلاغ بالواقعة

وصول بلاغ من أحد الاشخاص يعمل سائق سيارة أجرة بتعرضه للسرقة من قبل مسن بأحد شوارع الخليفة تحت تهديد السلاح «مطواة» وسرقة مبلغ مالي منه وبعض المتعلقات الشخصية.

بالفحص والتحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة مسن طلب من السائق توصيله وقام بتهديده بالاستيلاء على مبلغ مالي منه ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم وقرار حبسه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية سابقة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محفوظ» أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»

وكان الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من سائقـ مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه «تاكسي»، استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.