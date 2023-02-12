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ضبط شخص بتهمة سرقة السيارات في الأميرية

كتب:

محمد بركات
12:35 م | الأحد 12 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم الأميرية "له معلومات جنائية").

وبحوزته (بطارية سيارة - جهاز مشغل موسيقى "مجهولين المصدر")وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج" بإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وأقر بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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