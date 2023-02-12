ضبط شخصين بتهمة سرقة 10 ملايين جنيه من داخل شقة في الأزبكية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من) أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى ( 10 مليون جنيه، من داخل الشقة سكنه، بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة "بأسلوب الضغط" بإستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنوفية).

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى قرابة 4 مليون جنيه "من متحصلات واقعة السرقة"، 2 طبنجة صوت، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بعض المستندات والأوراق الشخصية "مزورة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون باب الشقة" وبمناقشتهما عن باقى المبالغ المالية المستولى عليها إعترف الثانى بتوظيفها لدى (شخصين "سيئ النية" ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بهدف التربح منها.

وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (5 مليون جنيه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 9 مليون جنيه تقريباً .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.