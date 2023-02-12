جامعة قناة السويس تنعى الدكتور عبد الرحيم الكردي: عالم جليل

توفي الدكتور عبد الرحيم الكردي، مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومؤسس كلية الآداب بجامعة قناة السويس، وأول عميد لها إثر أزمة مرضية.

ونعت جامعة قناة السويس في بيان رسمي على صفحتها الرسمية، اليوم الأحد، «الكردي» فيما تقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالتعزية إلى أسرته.

وقال بيان الجامعة: «تنعى جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، العالم الجليل ومؤسس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتورعبد الرحيم الكردى ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل علمه وعمله في ميزان حسناته».

ارتبط بعلاقات طيبة بين طلابه وأساتذة الجامعات

ونشر العديد من أساتذة الكليات المختلفة والطلبة صوراً للدكتور عبد الرحيم الكردي على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وارتبط الكردي بعلاقات طيبة مع العديد من الطلبة خاصة المتميزين في النقد الأدبي ومحبي اللغة العربية فيما وصفه بعض الطلبة بالعالم المتنور.

قال حسن حلمي أحد تلامذة الكردي: «رحم الله أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس ـ الأزهري المتنور، وفقيه اللغة، وعالِم اللغة العربية وأسرارها وآدابها وأدبياتها وفقهها، اللهم ارحمه رحمة واسعة بقدر ما قدّم للغة العربية من خدمات جليلة».

وقال الدكتور أسامة البحيري أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة طنطا «خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحيم الكردي العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة قناة السويس ومقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة».