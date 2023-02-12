مع قرب رمضان 2023.. توقعات بانخفاض أسعار الفول في الأسواق

تشهد الأسواق إقبالا مستمرا من المواطنين على شراء الفول، سواء كان معلبا أو معبأ في محلات الطعام، طوال العام، لكنه يزداد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

أقبال المواطنين على شراء الفول مستمر طوال العام

وفي جولة لبوابة «الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء الفول مستمر طوال العام، ويزداد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وقد تختلف الأسعار من مطعم إلى آخر، بالإضافة إلى أن هناك العديد من أنواع الفول المعلب والتي تختلف أسعاره وفقا للمنطقة والمنفذ الذي يطرحه.

بينما قال أحد تجار البقوليات، إن الطلب على الفول مع جانب المواطنين مستمر، فلا غنى عن تناوله للعديد من المواطنين، حيث أن هناك العديد من الأنواع التي تختلف أسعارها وفقا لكل نوع، بالإضافة إلى أن أسعار الفول المباع داخل محلات الطعام تختلف أسعاره وفقا للطريقة المستخدمة فى الطهي.

وأضاف أن الإقبال يزداد في شهر رمضان، حيث لا تخلو مائدة طعام في السحور من الفول، بالإضافة إلى أن العديد من المواطنين يفضلون تناول الفول المعلب عن الفول المباع في المطاعم وتتراوح أسعاره من 12 إلى 15 جنيها.

أسعار الفول

ومن جهته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الفول البلدي تتراوح أسعاره عند تجار التجزئة من 33 إلى 34 الكيلو، والفول الرفيع الذي يعتبر أفضل الأنواع يترواح سعر الطن بين 26 إلى 27 ألف، والفول المستورد الأسترالي يبلغ 22 الف جنيه للطن كيلو الفول المستورد القطاعي تتراوح أسعاره من 22 إلى 28 جنيها.

وأضاف أن كيلو الفول الأخضر يسجل في الأسواق 10 جنيهات، مؤكدا أن أسعار العام الحالي منخفضة عن الماضي، متوقعا انحفاض الأسعار الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان.