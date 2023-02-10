موعد ليلة الإسراء والمعراج وكم تبقى على شهر الصيام؟.. اللهم بلغنا رمضان

دائما ما ينتظر المسلمون المناسبات الدينية الهامة ويتساءلون عن موعدها فرحًا بما يعيشونه من أجواء روحانية خلال هذه الأيام، ومن بينها موعد ليلة الإسراء والمعراج وشهر رمضان الكريم، تلك المناسبات التي دائما ما يتتبعون موعد إقبالها ليستعدون لها بشحذ الهمم عل الطاعات والتوسل إلى الله في هذه الأيام المباركة.

الإسراء والمعراج

وليلة الإسراء والمعراج، تعد واحدة من أكبر المعجزات التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك الليلة الكريمة التي أسرى فيها الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من موقعه في مدينة مكة المكرمة ذهابا إلى بيت المقدس إسراءً كليًا بالروح والجسد معا، من خلال ركوبه على دابة سميت «البراق»، واصطحبه في هذه الرحلة المباركة سيدنا جبريل عليه السلام، ليؤم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في الصلاة، قبل أن يأمر الله بأن تعرج الدابة به إلى السماء، وصولا لسابع السماوات، ثم رُفع الرسول صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

ويحتفل المسلمون بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بشتّى أنواع الطاعات، ومن المعروف والمشهور من أقوال العلماء ودار الإفتاء، إنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة 27 من شهر رجب الأصم، وعليه تكون ليلة الإسراء والمعراج عقب 8 أيام أي يوم 18 من فبراير ميلاديا 27 رجب هجريا.

شهر رمضان الكريم

اللهم بلغنا رمضان.. دعاء يردده المسلمون دوما مع اقتراب حلول شهر الصيام المبارك، فهو أحب شهر في السنة للمسلمين، فيه تظهر الزينة والأنوار وتحل البركة على الديار، وفيه تستمر أحد أكبر الطاعات وأقربها إلى الله وهي الصوم، فهو شهر كريم أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران.

موعد شهر رمضان

وعقب تحديد غرة شهرة رجب، فلكيا، من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان سابق له، أصبح من السهل تحديد كم يتبقى على موعد بداية شهر رمضان الكريم، عقب نهاية شهر رجب، وانتهاء شهر شعبان المقبل، لتهل نسمات الشهر الكريم على الأمة الإسلامية بعد نحو 43 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية الخاصة بموضوع موعد حلول شهر رمضان 1444، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، لكن يتبقى للإعلان الرسمي عن حلول شهر الصيام أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان المقبل.