«السياحة»: تعديل أسعار الفعاليات بالمناطق الأثرية.. «50 ألف جنيه لـ100فرد»

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس قرر بجلسته التي انعقدت بتاريخ 31 يناير الماضي الموافقة على تعديل مقابل الأنشطة والفعاليات المقامة بالمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون على النحو التالي:

أولا: تحديد مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إقامة الفعالية بالمناطق الأثرية والمتاحف لكل 100 فرد، ويتم تحصيل 50% من قيمة المقابل المقرر عند زيادة العدد حتى 50 فردا وما زاد عن ذلك يتم تحصيل كامل المبلغ مقابل الخدمة المقرر.

ثانيا: يتم تطبيق مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات على جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار دون تصنيفها إلى فئات.

المواقع المستثناة من الأسعار الجديدة

ثالثا: يستثنى من تلك الرسوم المواقع الأثرية والمتاحف التب تخضع لعقود تقديم وتشغيل الخدمات.

رابعا: يشمل إقامة الأنشطة والفاعليات (رسوم فتح الموقع رسوم الإشراف + صندوق العاملين).

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار خلال الخطاب الذي أرسله اليوم إلى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه سيتم تعديل مقابل الزيارة الخاصة المعتمدة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021 على أن تكون على النحو التالي:

أسعار الزيارة الخاصة

أولا: يتم تحصيل مبلغ 30 ألف جنيه عن كل 50 فردا + تحصيل تذاكر الزيارة.

ثانيا: تشمل رسوم الزيارة الخاصة رسوم فتح الموقع + رسوم الإشراف + صندوق العاملين.

ثالثا: الزيارة الخاصة هي فتح الموقع بغرض الزيارة في غير مواعيد العمل الرسمية أو المواقع المغلقة للزيارة، سواء في مواعيد العمل الرسمية أو غير المواعيد الرسمية، وتكون مدة الزيارة ساعتين فقط وفي حال زيادة المدة عن ساعتين تحتسب الزيادة بمقابل جديد.

رابعا: يتم تطبيق تلك الرسوم إابارا من الطلبات الجديدة المقدمة من 1 فبراير الجاري.