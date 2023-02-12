مواعيد مسلسل «الأصلي» لـ ريهام عبد الغفور

تنطلق أولى حلقات مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور، اعتبارًا من اليوم، عبر قناة «دي إم سي»، بعد انتهاء عرض مسلسل «وبينا ميعاد» لـ صبري فواز وشيرين رضا، مساء أمس السبت.

ويُعرض مسلسل مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور، عبر قناة «دي إم سي» من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، كما يُعرض الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل الأصلي على دي إم سي دراما

أما مواعيد عرض مسلسل الأصلي لـ ريهام عبد الغفور، على قناة «دي إم سي دراما»، تأتي من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وكذلك الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، والساعة الخامسة مساءً.

كما يُعرض مسلسل الأصلي، لـ ريهام عبد الغفور، عبر منصتي «واتش إت» و«فيو»، يوميًا من الجمعة إلى الثلاثاء، أي قبل العرض التليفزيوني بحلقة واحدة.

أبطال مسلسل الأصلي لـ ريهام عبد الغفور

المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.