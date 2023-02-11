ريهام عبد الغفور تشكر مخرج مسلسل الأصلي قبل عرضه غدا

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على توجيه رسالة شكر لأحمد حسن، مخرج مسلسلها الجديد «الأصلي»، المقرر عرضه الأحد المقبل على شاشة قناة «dmc».

ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها رفقة المخرج أحمد حسن، وعلقت عليها: «في حب كائن الميس والطيب المحترم الشاطر المجتهد المخلص اللي بيجي على نفسه أكتر من اللازم ربنا ينجحنا على قد تعبك يا مساميس».

انطلاق مسلسل الأصلي غدا

وينطلق عرض المسلسل الجديد «الأصلي» على قناة dmc، بدءًا من الأحد المقبل، في الثامنة مساءً، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل الأصلي

مسلسل الأصلي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم منال سلامة، إيناس كامل، أحمد الشامي، أشرف زكي، إسلام جمال، إيهاب فهمي، ولاء الشريف، تامر نبيل، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، أحمد كشك، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.