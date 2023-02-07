11 من طلاب «الفنون المسرحية» يشاركون ريهام عبد الغفور في مسلسل «الأصلي»

كشف السيناريست أمين جمال، عن مشاركة 11 من طلاب معهد الفنون المسرحية، في مسلسل «الأصلي»، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي سيُعرض حصريًا عبر قناة «دي إم سي» خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ونشر أمين جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا لـ11 طالبًا مُشاركين في المسلسل، مُعلقًا عليها بقوله: «نجوم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، شرفتونا بوجودكم في مسلسل الأَصلي».

ومن بين الطلاب المُشاركين في مسلسل الأصلي، سعد سمير الفائز بـ«الدوم» في نسخته الأولى، وكذلك يارا المليجي، وشروق إبراهيم، ومحمد منير وآخرين.

إشادات واسعة

وحظيت تلك الخطوة بإشادات واسعة، لاسيما أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، لافتين إلى مُبادرة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في دعم المواهب الجديدة وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قال الفنان إيهاب فهمي: «حاجةعظمة»، فيما قال الفنان عزوز عادل: «البيت الكبير صاحب الفضل.. المعهد العالي للفنون المسرحية».

مسلسل «الأصلي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ابرزهم ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، أحمد الشامي، أشرف زكي، إسلام جمال، إيهاب فهمى، ولاء الشريف، تامر نبيل، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.