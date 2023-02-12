قناة الحياة تعرض تقريرا عن توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي مركز أبو قرقاص بالمنيا

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا.

وقال التقرير: «على مساحة 6 أفدنة يتواصل العمل بتوسعات محطة معالجة مياه صرف صحي مركز أبو قرقاص، والمحطة تعمل بطاقة استيعابية 20 ألف / 30 ألف متر مكعب».

وأوضح محمد عصام، مهندس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، إن مشروع تسوعات مركز أبو قرقاص على مساحة 6 أفدنة، وبه حوض مدخل ومصافي وحوض الموازنة، وحوض المعالجة البيولوجية، وجرى الانتهاء من 50% من المشروع، ولدينا حوضين تركيز حمأة وبيارة التصافي.

وتابع: «القرى المستهدفة تبلغ 12 قرية، وتتجمع هذه القرى على محطة واحدة وخط طرد واحد».

المشروع يتميز بتوفير المساحة المطلوبة للإنشاء

وأشار المهندس محمد الحيني، مدير مشروع التوسعات بمحطة معالجة أبو قرقاص، إلى أن المحطة مصممة بنظام المعالجة البيولوجية ويتميز بتوفير المساحة المطلوبة للإنشاء وتوفير 30% من تكلفة الإنشاء و20% من تكلفة التشغيل، والمحطة تبدأ بمبنى المدخل والمصافي المكون من المصافي الميكانيكية، وحوض لفصل الرمال وغرفة لتجميع الخبث، وتم تنقل المياه لأحواض الموازنة وحوض المعالجة البيولوجية.

وتابع: «تبلغ تكلفة مشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف أبو قرقاص 300 مليون جنيه، ويخدم 150 ألف نسمة في 12 قرية تابعة لأبو قرقاص يستفيدون من محطة المعالجة».