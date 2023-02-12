أحمد سعد يطرح البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «قادر أكمل»

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة «قادر أكمل»، التي يطرحها بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: «استنوا أغنية عيد الحب، قادر أكمل، يوم الثلاثاء الساعة 3 على قناتي عبر يوتيوب».

حفل أحمد سعد في الكويت

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرا حفلا غنائيا في دولة الكويت رفع شعار «كامل العدد»، وأعرب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح هذا الحفل، قائلا: «شكرا جمهور الكويت الحبيب، والجمهور العربي اللي شرفوني بالحضور، بجد كانت ليلة مميزة بيكو، وإن شاء الله أشوفكم تاني عن قريب».

نجاح أغنية يا عراف

وحقق سعد نجاحا كبيرا بأغنية «يا عراف»، التي قدمها على طريقة التريو مع الثنائي «زعيم» و«نوردو»، من أشعار محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، والموزع «توم».