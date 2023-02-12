افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مركز إطسا بالفيوم لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، معرض «أهلا رمضان» بمدينة إطسا، لبيع السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلًا عن افتتاح معرض «مستقبل وطن» للسلع والمواد الغذائية أيضًا.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وكمال أبوجليل عضو مجلس النواب، ومجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من المواطنين.

سلع أساسية وياميش رمضان

وتفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة بالمعرضين، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والسكر، والمكرونة، والزيت، والبقوليات، والعسل، ومنتجات الألبان، والدقيق، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل «ياميش رمضان».

الإشراف المستمر على المعارض

ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي مديرية التموين ومجلس المدينة، بضرورة المتابعة الميدانية، والإشراف المستمر على معارض أهلا رمضان 2023، ومعارض مستقبل وطن، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين، ومتابعة مدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع المحافظة والغرفة التجارية.

توفير السلع الضرورية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الفيوم، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان 2023، أنّ المحافظة تعمل بكل جهد لتوفير كافة السلع الضرورية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، والقضاء على تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أنّ المحافظة تستهدف التوسع والاستمرار في افتتاح معارض «أهلا رمضان 2023»، ومعارض بيع السلع بأسعار مخفضة في باقي مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وكبار التجار، وحزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أنّ الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع بأقل سعر.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ أهمية تنظيم هذه المعارض، تكمن في دورها الذي يرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشددًا على حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وشدد محافظ الفيوم على أن تعدد المعارض وكثرتها، يزيد المنافسة بين التجار على خفض الأسعار، مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن، بخفض الأسعار، وتمكنه من شراء احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأقل الأسعار.