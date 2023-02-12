تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. خرج من المستشفى

خرج منذ قليل، الموسيقار حلمي بكر من المستشفى الذي كان يرقد به بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، ونقل على أثرها للعناية المركزة.

تحسن حالة حلمي بكر

وأوضح الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموسيقار الكبير حلمي بكر أنهى إجراءات الخروج من المستشفى، واتجه لمنزله وهو حالة صحية جيدة مقارنة بالأيام الماضية وبالتحديد تلك التي زاره فيها مؤخرا.

لطيفة تزور حلمي بكر في المستشفى

وطمأن الموسيقار حلمي بكر جمهوره على حالته الصحية، مساء أمس، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، قائلا إنّه بخير وحالته تتحسن للأفضل ويستعد للعودة إلى المنزل بعد ساعات، كما أعرب عن سعادته بحالة الحب التي وجدها من الناس خلال فترة مرضه.

وقال «بكر»: «أنا حسيت بحب الناس، حتى الناس اللي كانت بتكرهني بقت بتحبني وده ساعدني أتعافى، وتأكدت أنّ الحب كتير في مصر، الإحساس والحنية اللي جوانا بتظهر في الشدة».

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر استقبل منذ أيام الفنانة التونسية لطيفة فى غرفته بالمستشفى، ودار بينهما حديث حول العودة للعمل سويا بعد فترة من الخلافات.